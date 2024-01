Questa nuova serie tv è perfetta per voi, se amate i murder mystery

Nell'attesa che il futuro di Hulu si concretizzi con l'acquisizione completa da parte della Disney, che la ingloberà totalmente nel suo servizio di streaming (cosa che in Italia già avviene grazie all'etichetta Star), la piattaforma ha annunciato una nuovissima serie mystery in arrivo che emozionerà tutti gli amanti di questo celebre genere.

Hulu ha pubblicato il trailer di Death and Other Details, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 16 gennaio con i primi due episodi. La serie, composta da dieci episodi, è interpretata da Violett Beane, Mandy Patinkin, Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi e Linda Emond.

Secondo la descrizione della serie: "Ambientata tra il glamour dell'élite globale, 'Death and Other Details' è incentrata sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato nel momento sbagliato (anche un po' per colpa sua) e diventa la prima sospettata in un mistero che riguarda un omicidio avvenuto in una stanza chiusa. L'ambientazione? Un transatlantico mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite della nave e ogni membro dell'equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, dovrà collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo".

ABC Signature hanno prodotto Death and Other Details. Mike Weiss e Heidi Cole McAdams hanno scritto e prodotto esecutivamente la serie, oltre a ricoprire il ruolo di showrunner. Marc Webb, regista dei due film di Spider-Man con Andrew Garfield e di 500 giorni insieme, ha diretto l'episodio pilota e prodotto esecutivamente insieme a Mark Martin per Black Lamb. David Petrarca è un ulteriore produttore esecutivo.

