Quali sono le serie TV più piratate del 2023? La top 10

Mentre i servizi di streaming si moltiplicano, c'è ancora una fetta di pubblico legato romanticamente all'era della pirateria. Una scelta "old school" ma che coinvolge ancora una percentuale non indifferente di utenti online: ma quali sono le serie TV più scaricate illegalmente?

A rispondere a questa domanda è stato il blog Torrent Freak, stilando una top 10 attraverso il traffico BitTorrent, che vede al primo posto The Last of Us: lo show HBO tratto dall'omonimo videogame di successo vede Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey come Ellie. Dopo i lunghi scioperi di Hollywood, The Last of Us 2 inizierà le riprese a febbraio 2024. A occupare il secondo gradino del podio è sempre Pedro Pascal con The Mandalorian: la serie TV con protagonista il mandaloriano Din Djarin è tra le più amate dell'universo di Star Wars. Attualmente si attendono novità sul futuro di The Mandalorian 4.

Al terzo posto invece troviamo Loki 2 con Tom Hiddleston nei panni del dio dell'Inganno: la seconda stagione dell'acclamata serie dell'MCU ha gettato basi importanti per il futuro del franchise. Al quarto posto c'è Ahsoka, prima serie da solista per il personaggio di Ahsoka Tano interpretato da Rosario Dawson. Spin-off di The Mandalorian, Ahsoka è una delle espressioni più pure di Dave Filoni. Al quinto posto della top 10 delle serie più piratate troviamo ancora l'MCU con Secret Invasion che segna il ritorno di Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Sesto posto per Silo, serie distopica targata Apple TV con protagonista Rebecca Ferguson ed ispirata dai romanzi di Hugh Howey. Monarch: Legacy of Monster si piazza al settimo posto: la serie TV basata su Godzilla di Toho Ltd è ambientata negli anni '50 e rappresenta il sesto capitolo del MonsterVese. Tulsa King con Sylvester Stallone è la serie TV all'ottavo posto della classifica: lo show Paramount+ rappresenta il debutto della star di Rocky in una serie televisiva. Il nono posto è di Gen V, lo spin-off di The Boys, firmato Prime Video con protagonisti un gruppo di giovani supereroi nell'universo cinico e sanguinario di The Boys.

Ted Lasso di Jason Sudeikis occupa, infine, il decimo posto: la serie di successo con protagonista Sudeikis nei panni dell'allenatore Ted Lasso si è conclusa con la terza stagione proprio nel 2023.