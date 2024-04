Questa serie tv di Prime Video è perfetta per voi se cercate la fantascienza

Le prime serie televisive di fantascienza degli ultimi anni a cui si pensa solitamente sono Game of Thrones e Stranger Things ma esistono anche produzioni di nicchia che catturano un gruppo ristretto di fan, i quali si affezionano maggiormente anche per la caratteristica meno mediatica dello show rispetto alla concorrenza.

Se siete amanti della fantascienza non dovreste perdervi la serie The Expanse, originariamente produzione SYFY e poi successivamente passata ad Amazon Prime Video. Lo show si basa su una serie di libri omonima di James S.A. Corey, e si concentra principalmente sull'equipaggio del Rocinante, una nave rubata costituita da un team eterogeneo. La serie include diversi personaggi chiave in tutto il sistema solare che influenzano il corso della storia galattica. Lo show si è concluso con la sesta stagione e sul nostro sito potete recuperare il trailer di The Expanse 6.



La serie Prime Video è molto varia, include tensioni politiche e dilemmi morali insiti nella natura umana. Cospirazioni, ribellioni, bioterrorismo e scoperta di angoli inesplorati della galassia contribuiscono ad appassionare gli spettatori. Al centro della trama ci sono le varie storyline dei personaggi, interpretati da volti noti come Thomas Jane, Steven Strait e Cas Anvar.

Sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby, The Expanse è stata prodotta dal 2015 al 2022 ed è un'ottima occasione per gli appassionati di sci-fi di seguire uno show meno reclamizzato rispetto ad altri illustri e famosi competitor su Prime Video e altre diverse piattaforme streaming.

Per The Expanse 5 abbiamo fatto quattro chiacchiere con Holden, Naomi e Marco, tre personaggi dello show.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su