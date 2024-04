Che fine ha fatto la serie tv di Real Steel? Le ultime novità sullo spin-off Disney+

Che fine ha fatto la serie tv di Real Steel? Il progetto è stato annunciato diversi anni fa ma negli ultimi tempi ne abbiamo perso le tracce: ecco cosa dovete sapere sullo spin-off del famoso film di fantascienza con protagonista Hugh Jackman.

Gli ultimi aggiornamenti sulla serie tv di Real Steel risalgono a oltre due anni fa, grazie ad una vecchia intervista del regista del film originale Shawn Levy che a quel tempo aveva assicurato che il progetto 'stava facendo progressi'. Negli ultimi giorni però, proprio grazie allo stesso Shawn Levy, sono emerse importanti novità sul progetto targato Disney+.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider per il suo nuovo film, l'attesissimo Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, il regista ha infatti dichiarato: "Si, la serie tv di Real Steel è ancora in programma e abbiamo appena ingaggiato degli sceneggiatori per scrivere gli episodi. Per me il film rimane un pezzo di cuore... ho incontrato Anthony Mackie nel backstage del CinemaCon, con Hugh Jackman sono rimasto molto amico negli ultimi anni, come saprete...Ovviamente la cosa importante di Real Steel sono i personaggi: è un film sulle lotte dei robot e sulla tecnologia, ma il cuore della storia sono i personaggi. Abbiamo alcune cose da definire, ma ci stiamo lavorando."

