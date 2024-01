Serie tv: sapete qual è lo show con il voto più alto di sempre su Rotten Tomatoes?

Nel corso degli anni e della sempre maggior digitalizzazione mondiale, in molti ormai basano i propri gusti e le proprie scelte di visione sulle percentuali di gradimento. Questo accade sia per i film che per le serie tv. Ciò indubbiamente ha portato siti come Rotten Tomatoes ad essere dei veri punti di riferimento.

Tuttavia, mentre ad oggi la maggior parte degli spettatori visita l'aggregatore per conoscere l'andamento e la ricezione delle produzioni più recenti, quanti sono quelli che si interrogano su una semplice domanda: Qual è il prodotto che ha la percentuale più alta sul sito?

Forse non ci credereste, ma si tratta di una serie tv andata in onda su Comedy Central e non è di sicuro tra quelle più conosciute dal pubblico medio, si chiama Broad City.

Si tratta di uno show a produzione indipendente, incentrato sulla vita di alcune donne ebree mentre affrontano diverse avventure in maniera frivola e spensierata aggirandosi per New York.

La serie tv è stata trasmessa dal 2009 al 2011 ed è stata particolarmente apprezzata per il suo modo di raccontare una realtà senza filtri, dimostrando come anche le donne possono essere, così come i maschi, divertenti, sporche e volgari.

Sicuramente tutti questi tratti distintivi le sono state d'aiuto nell'aggiudicarsi l'ambito 100% su Rotten Tomatoes.