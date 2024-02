Questa serie tv sci-fi ha appena conquistato la Top 10 dei più visti su Netflix

È un momento particolarmente florido per il comparto delle serie tv su Netflix, sia per quanto concerne i prodotti originali dello streamer, sia per serie televisive provenienti da altri lidi. Di recente, è entrata nella Top 10 di Netflix una serie di SyFy, accolta calorosamente dagli spettatori sin dal suo debutto.

Si tratta di Resident Alien, uno show che si concentra sulle dinamiche di alieni che vivono tra gli esseri umani sulla Terra. Protagonista della serie è Alan Tudyk nei panni di un alieno che si mimetizza tra gli uomini nelle vesti del dottor Harry Vanderspeigle a Patience, in Colorado. La sua missione? Ritrovare la propria navicella sperduta e sterminare la razza umana.



Resident Alien è alla seconda settimana nella Top 10 della classifica delle serie tv su Netflix in lingua inglese. Il successo dello show non si limita soltanto al pubblico ma si espande alla critica; sinora ha portato a casa un 97% su Rotten Tomatoes e un 86% di gradimento del pubblico sul sito. Su Everyeye trovate tutte le serie Netflix di febbraio 2024.



Il cast di Resident Alien, già rinnovata per una terza stagione dopo l'exploit delle prime due, comprende anche Sarah Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Levi Fiehler, Judah Prehn, Linda Hamilton, Elizabeth Bowen e Gary Farmer.



Se siete abbonati al colosso dello streaming ecco 3 serie Netflix che non potete perdervi questa settimana.