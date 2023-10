La serie tv sitcom più scioccante di sempre? Heil Honey I'm Home!

Nel corso degli anni sono state prodotte milioni di serie televisive tra le più folli, ma probabilmente mai tanto scioccanti come Heil Honey I’m Home!. Prodotta nel 1990, fu scritta da Geoff Atkinson e la sua peculiarità era che vedeva protagonista nientemeno che Adolf Hitler e Eva Braun, che scoprivano che i loro vicini erano una coppia di ebrei.

La serie andò in onda per un solo episodio prima di essere accolta da una valanga di indignazioni e critiche che hanno portato alla sua rapida cancellazione.

Ma come ha fatto la serie a ottenere il via libera, tanto per cominciare? Chi ha pensato che una sit-com sul modello di Lucy ed io, incentrata sul responsabile del genocidio di circa sei milioni di uomini, donne e bambini ebrei, fosse qualcosa che il pubblico volesse vedere? Qual era esattamente l'intento dello show e come si è ripercosso il contraccolpo che ne è derivato sulle persone coinvolte? Ecco la sitcom più offensiva mai creata. E pensare che molti spettatori trovano offensiva Friends oggi.

Questo concept così controverso è nato dalla mente dello scrittore comico britannico Geoff Atkinson. Atkinson ha iniziato la sua carriera scrivendo per Punch Magazine, una pubblicazione settimanale di umorismo satirico molto importante negli anni Quaranta e Cinquanta. E queste radici satiriche sono ben chiare quando si guarda alla base strutturale di Heil Honey I'm Home! La serie voleva essere una parodia delle tipiche sit-com degli anni Cinquanta e Sessanta, con famiglie archetipiche che superavano piccoli ostacoli, malintesi e situazioni difficili.

Il titolo della serie è un gioco di parole sul saluto "Ciao, tesoro. Sono a casa", tipico di queste prime sit-com. Sostituendo "Hi" con "Heil" si ottiene un po' di umorismo ironico che strizza l'occhio al pubblico e allude a ciò che ci si aspetta nei trenta minuti successivi. Secondo Atkinson, il titolo è stato il primo elemento della serie che ha concepito e avrebbe sempre fatto parte dello show. Heil era, ovviamente, una forma di saluto verbale usata dal partito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nell'episodio pilota di Heil Honey I'm Home!, andato in onda nel Regno Unito una domenica sera del settembre 1990, ci viene presentata la versione romanzata e caricaturale di Adolf Hitler e di sua moglie Eva Braun. La serie è stata girata davanti a un pubblico in studio, in linea con la tradizione dell'epoca delle sit-com parodistiche.

Gli applausi cominciano quando Eva e Adolf sono entrati nell'inquadratura, portando immediatamente a una piccola disputa coniugale sul fatto che Adolf è arrivato tardi a cena mentre Eva stava preparando la Schnitzel. Seguono una serie di battute, come quella di Adolf che dichiara: "Sono un Hitler molto, molto cattivo" prima di schiaffeggiarsi il polso e insistere: "Eva! Tesoro, ti prego... sono il Fuhrer" mentre fa cenno a un suo ritratto montato sopra la mensola del camino. Ognuno di questi segmenti è seguito da scoppi di risate da parte del pubblico.

Fin dall'introduzione animata di Heil Honey I'm Home!, con una sigla melodica e in levare sui titoli di testa, il tono e il concetto della serie sono chiarissimi. Gli Hitler vivono in un appartamento modesto, che ricorda quello condiviso da Lucy e Ricky Ricardo in Lucy ed io. I personaggi parlano con un generico accento newyorkese, piuttosto che tedesco, utilizzando una pronuncia che ricorda da vicino quella del "Ralph" di Jackie Gleason nell'iconica serie degli anni Cinquanta The Honeymooners.

I loro vicini di casa sono una coppia di ebrei di nome Arny e Rosa Goldenstein. Questo doveva essere uno dei punti di forza della sit-com. Il concetto di vicini ficcanaso e prepotenti con ideali contrastanti è stato per decenni un elemento essenziale del tessuto delle sitcom e viene spesso utilizzato in modo che potrebbe essere considerato offensivo.

Sebbene sia chiaro che l'obiettivo di Heil Honey I'm Home! fosse quello di trarre vantaggio dai tipici luoghi comuni da sit-com e di utilizzare l'arma della satira per superare ogni limite, l'apparente banalizzazione delle atrocità del mondo reale era, comprensibilmente, imperdonabile agli occhi del pubblico. Il segretario generale del "Board of British Jews" rilasciò una dichiarazione in cui affermava: "Siamo contrari a qualsiasi banalizzazione della Seconda Guerra Mondiale, di Hitler o dell'Olocausto, e questo show certamente banalizza queste cose. È molto sgradevole e persino offensivo".

Durante un'intervista, Atkinson ha parlato della concezione della serie dicendo: "Il mio pensiero era: come ci si relazione a un bullo? C'è un'argomentazione secondo cui è un bene distruggerlo una volta per tutte trasformandolo in una barzelletta, e chi può farlo meglio della coppia di ebrei della porta accanto? Questa è stata la semplice forza motrice".

La maggior parte dell'indignazione aveva cominciato a montare prima che Heil Honey I'm Home! andasse in onda. Mentre la produzione andava avanti, i produttori cominciarono ad avere dei ripensamenti. Venne assunto un nuovo sceneggiatore per supervisionare il tutto e il creatore della serie Geoff Atkinson fu sempre meno coinvolto. Sotto la nuova supervisione, il ruolo dei Goldenstein, quei fastidiosi vicini ebrei, fu ridotto. Dopo la messa in onda del pilota, viste le numerose polemiche, la serie venne cancellata immediatamente.