La serie tv di Snowpiercer non sarà collegata al film con Chris Evans

Vista la grande quantità di storie a cui attingere, alcuni fan si sono chiesti se l'attesa serie di Snowpiercer targata TBS avesse qualcosa a che fare con la storyline del film diretto da Bong Joon-ho. Secondo quanto rivelato dallo showrunner Graham Manson, però, lo show sarà un vero e propio stand alone... per il momento.

Quando durante la conferenza stampa del Comic-Con (via ScreenRant) gli è stato chiesto di possibili collegamenti con la pellicola o le graphic novel, Manson ha subito spiegato :"No, è uno stand alone. Si rifà ad uno dei post script della graphic novel, penso che il terzo autore abbia detto che ci sono ancora tante storie da raccontare su Snowpiercer quanti sono i treni che viaggiano sulla Terra. Mi piace, suona come un franchise. Perciò noi ne faremo una, e dopo chissà, potrebbe partire un treno da qualche altra parte."

Ambientata sette anni dopo che il mondo è diventato una ghiacciata terra desolata, Snowpiercer racconta la storia del resto dell'umanità che è sopravvissuta salendo a bordo di un gigante treno in costante movimento: tra lotte di classe, ingiustizia sociale e una politica votata alla sopravvivenza. Qui trovare il primo trailer di Snowpiercer.

Con protagonisti Jennifer Connelly, Daveed Higgs e Mickey Summer, lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione prima ancora del suo esordio previsto per la primavera del 2020.