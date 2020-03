Ecco quali sono le serie tv sospese per l'emergenza Coronavirus

L'intero settore dell'intrattenimento è costretto a prendere precauzioni e a stravolgere i suoi ritmi a causa del diffondersi del Coronavirus. Nei giorni scorsi è stato annunciato lo slittamento della data di uscita di molti film, come No Time to Die, ma la situazione ha conseguenze come è logico anche sulla produzione delle serie tv.

Vediamo quindi alcuni dei titoli la cui produzione è al momento interrotta.

The Falcon and the Winter Soldier - I Marvel Studios hanno interrotto la produzione della loro prima serie Disney+ dopo che la troupe si era trasferita per le riprese dalla zona di Atlanta a Praga la scorsa settimana. Non è chiaro se le riprese riprenderanno mai in Europa. "Praga. Che città", ha scritto Sebastian Stan in un post di Instagram. "Abbiamo girato #TheFalconAndTheWinterSoldier e sperimentato una delle città più belle del mondo piene di persone meravigliose e accoglienti. Ora veniamo mandati a casa. Troppo presto. Praga, sarai nei miei pensieri per un molto tempo. Grazie. Torneremo."

Riverdale - La produzione della quarta stagione è stata interrotta a causa delle preoccupazioni relative alla diffusione del virus. A quanto pare, un membro del cast o della troupe della serie sarebbe recentemente entrato in contatto con qualcuno che era risultato positivo al coronavirus. La decisione è stata quindi presa per precauzione. Secondo quanto riferito, la persona in questione, la cui identità non è stata rivelata, si sta sottoponendo ai test del caso.

The Morning Show - La produzione della serie Apple TV+ con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon è stata sospesa per due settimane. "Abbiamo ritenuto prudente prendere una pausa per valutare la situazione e garantire la sicurezza delle persone eccezionali che realizzano questo show", ha dichiarato il produttore Michael Ellenberg.

Sono ferme inoltre Grey's Anatomy, NCIS (Los Angeles e New Orleans), One Day at a Time, mentre le serie Warner Bros TV Young Sheldon, Mom e All Rise, che hanno completato le riprese delle rispettive stagioni, hanno annullato la festa di fine riprese.

A causa dell'emergenza Coronavirus sono infine sospesi anche i Late Show americani.