Questa serie tv troppo sottovalutata è perfetta per i fan di True Detective

Se avete già nostalgia di True Detective e delle indagini di Night Country con Jodie Foster e Kali Reis, su Disney+ potete trovare una serie che saprà colmare il vuoto che sentite in questo momento. Una serie che rispetto a True Detective è passata decisamente in sordina ma che richiama diverse atmosfere della serie HBO.

Si tratta di The Killing, uno show tv poliziesco prodotto dal 2011 al 2014 da Fox Television Studios per AMC, remake della serie danese Forbrydelsen. Su Everyeye è disponibile il nostro first look su The Killing.

La serie propone le vicende di due detective che cercano di mantenere in equilibrio la propria vita mentre indagano sul caso di un misterioso omicidio con un tono cupo e suggestivo, proprio come amano i fan di True Detective.

Nel cast troviamo Joel Kinnaman, conosciuto anche per il ruolo di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad, e Mireille Enos.



Ambientata nella piovosa Seattle, la prima stagione si concentra sull'uccisione dell'adolescente Rosie Larsen (Katie Findlay), il cui corpo viene scoperto in una macchina finita nel lago, che si scopre essere collegata con una campagna elettorale per la carica di sindaco.

Sarah Linden (Mireille Enos) viene incaricata del caso nel suo ultimo giorno di lavoro prima di un trasferimento. Accanto a lei ci sarà anche Stephen Holder (Joel Kinnaman).



Mentre recuperate The Killing, potete leggere la nostra recensione di Night Country, l'ultima stagione della serie antologica True Detective.

