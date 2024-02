Tutte le serie tv sullo Spider-Verse attualmente in sviluppo

Se c'è un supereroe di cui non abbiamo mai abbastanza è Spider-Man, cosa che gli Studios sanno benissimo, perciò vediamo assieme quali sono al momento tutte le serie tv in sviluppo legate al personaggio e allo Spider-Verse.

Partiamo con la serie televisiva live-action dedicata a Spider-Man Noir, personaggio diventato famoso al grande pubblico grazie a Into the Spider-Verse. Intanto Nicolas Cage è in trattative per Spider-Man Noir: l'attore aveva doppiato il personaggio proprio nel film animato e sembra possa incarnarlo anche nella sua versione live action. Il progetto è attualmente in lavorazione per Prime Video con lo showrunner Steven Lightfoot, che aveva curato il The Punisher di Netflix.

Poi ci sarebbe un'altra serie tv live-action in lavorazione, sempre su Amazon Prime Video: quella dedicata a Silk, che dovrebbe chiamarsi Silk: Spider-Society. Sembra però che al momento la produzione sia in difficoltà, sollevando gli sceneggiatori dall'incarico e ripartendo quasi da zero dal punto di vista della scrittura.

Chiudiamo con la serie animata del Marvel Cinematic Universe, cioè Your Friendly Neighbourhood Spider-Man. Progetto che sta vivendo una gestazione turbolenta fin dal suo annuncio, non si sa ancora dove si collocherà dentro la timeline del franchise e soprattutto quando uscirà, avendo anche cambiato titolo più volte.

E voi conoscevate tutti questi progetti? Quale aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutte le serie animate in produzione dei Marvel Studios.