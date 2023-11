Serie TV, svelata la nuova serie dai produttori di Peaky Blinders: di cosa parlerà?

La Caryn Mandabach Productions (CMP), società produttrice della celebre serie di Steven Knight Peaky Blinders, ha opzionato i diritti per adattare i romanzi con protagonista Cordelia Gray scritti da Phyllis D. James e si è prefissata come missione quella di espandere l'universo della detective donna apparsa per la prima volta negli anni '70.

CMP sta preparando le versioni televisive dei romanzi Un lavoro inadatto a una donna e Un indizio per Cordelia Gray, scritti rispettivamente nel 1972 e nel 1982 dalla celebre scrittrice britannica. Nell'ambito dell'accordo con gli eredi della James, la casa editrice ha concordato la possibilità di sviluppare altre serie su Cordelia Gray che vadano oltre i due romanzi esistenti.

La sceneggiatrice di Anna Bolena, Eve Hedderwick Turner, è stata coinvolta per adattare i romanzi in una nuova serie drammatica ambientata ai giorni nostri.

Il personaggio di Gray all'epoca fu acclamato per essere una protagonista pionieristica, mentre una nuova forma di femminismo stava prendendo piede. Il primo romanzo della serie la vede ingaggiata per indagare sulla morte di una giovane studentessa universitaria, trovata impiccata in circostanze misteriose. Il secondo libro è ambientato in un castello vittoriano ed è incentrato sull'attrice Clarissa Lisle, che ha ricevuto minacce di morte.

Dopo aver letto Un lavoro inadatto a una donna, Alexandra Arlango, responsabile della CMP, ha dichiarato di aver "immediatamente avviato una conversazione" con le figlie di James, Clare Fook e Jane McLeod. "Con la loro benedizione abbiamo iniziato la caccia a qualcuno che portasse questa serie di libri nel 21° secolo", ha aggiunto. "Eve Hedderwick Turner era sempre stata nel nostro radar, ed è la persona perfetta per contribuire a rendere Cordelia Gray una protagonista iconica, avvincente e inaspettata per una nuova generazione".

La James, morta nel 2014, ha scritto solo due romanzi con al centro il personaggio di Cordelia Gray ed era nota soprattutto per i suoi libri gialli con protagonista Adam Dalgliesh, che sono stati recentemente adattati da Channel 5 nella serie L'ispettore Dalgliesh con protagonista Bertie Carvel.

Per quanto riguarda invece della serie di successo della società, da tempo si parla della produzione di un film di Peaky Blinders, con Steven Knight che ha ribadito che comunque non sarà la fine della sua storia.