Questa nuova serie tv thriller prova che Apple TV+ non ha rivali tra i servizi streaming

A riprova che, già solo da un mero rapporto di qualità/prezzo, Apple TV+ non ha rivali tra le piattaforme streaming, nella settimana in cui si conclude la splendida Masters of the Air sulla piattaforma arriva un'altra serie tv imperdibile.

Stiamo parlando di Manhunt, una serie thriller true crime basata sul best-seller di James Swanson creata dalla showrunner e produttrice esecutiva Monica Beletsky e incentrata sulla caccia a John Wilkes Booth all'indomani dell'assassinio di Abraham Lincoln.

La serie parte dalla fine della Guerra Civile e dal seguente assassinio di Lincoln e racconta le indagini che ne seguirono attraverso il punto di vista del suo Segretario alla Guerra, Edwin Stanton (interpretato dal mitico Tobias Menzies, star di Game of Thrones e The Crown: Stanton, assunto da Lincoln per supervisionare il Dipartimento della Guerra - un'enorme istituzione federale che ha preceduto l'FBI e il Pentagono, e che fungeva da quartier generale per la strategia di guerra civile dell'Unione a Washington, si ritrovò a guidare una caccia all'uomo per trovare l'assassinio John Wilkes Booth (interpretato da Anthony Boyle di Masters of the Air), datosi alla macchia dopo aver compiuto il plateale omicidio al Ford's Theatre di Washington.

Da segnalare, inoltre, che i sette episodi sono diretti da due grandi registi, ovvero Carl Franklin e John Dahl, maestri del thriller e del neo-noir hollywoodiano degli anni '80 e '90 come One false move, Devil in a blue dress e Out of time il primo e Kill me again, Red Rock West e The Last Seduction il secondo.

Una serie tv semplicemente imperdibile, che vi consigliamo di recuperare prima di subito.

