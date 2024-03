Serie tv più viste, la classifica: Mr & Mrs Smith batte True Detective?

Sono stati diffusi i dati di ascolto delle serie tv della prima settimana di febbraio: Nielsen ha pubblicato le analisi dei giorni tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024, evidenziando il successo ottenuto nell’audience americana da Griselda e la sfida a distanza tra Mr. & Mrs. Smith di Amazon Prime Video e la quarta stagione di True Detective.

Dopo aver parlato delle serie tv più piratate nel 2023, torniamo ad occuparci di show televisivi per riportare i numeri resi pubblici dal sito di misurazione e analisi dei dati concernenti la programmazione televisiva americana.

Nella top 10 degli show più visti in streaming il mese di febbraio è cominciato con Griselda, lo show Netflix dedicato alla boss e imprenditrice colombiana, saldamente al primo posto con ben 1 miliardo e 700 milioni di minuti visualizzati e capace di staccare Young Sheldon, al secondo posto, fermo a 1 miliardo e 300 minuti.

Ottimo anche l’inizio di Mr. & Mrs. Smith, che, debuttando il 2 febbraio 2024 è riuscito ad ottenere nei soli primi due giorni di programmazione, 964 milioni di minuti visti e piazzandosi al quarto posto della classifica.

Più freddo il trattamento riservato alla quarta stagione di True Detective, che, a metà strada per quanto riguardi la sua pubblicazione, avvenuta in Italia su Sky e Now, ha potuto contare su 648 minuti totali, riuscendo a piazzarsi nella lista dei migliori e occupando il decimo posto assoluto e riuscendo a tenere fuori dalla classifica il nuovo adattamento televisivo di Percy Jackson.

In attesa di scoprire l’analisi relativa alle settimane successive del febbraio appena concluso e di vedere quali saranno le serie capaci di appassionare il pubblico nel mese di marzo 2024, vi lasciamo con la nostra recensione di True Detective 4.