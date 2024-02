Quali sono le serie tv più viste del momento? Domina Netflix, Prime Video insegue

Come ogni settimana, Samba TV ha stilato la classifica dei prodotti più visti in streaming e ha confermato ancora una volta lo strapotere delle produzioni Netflix che hanno battuto la concorrenza di tutte le altre piattaforme digitali. Subito dietro c'è Prime Video che insegue, soprattutto grazie agli ottimi risultati della serie Mr. & Mrs. Smith.

Mr. & Mrs. Smith ha debuttato al quarto posto della classifica streaming nel Samba TV Weekly Wrap Report per la settimana dal 5 all'11 febbraio. La serie action-romance ha come protagonisti Donald Glover e Maya Erskine nei panni di due agenti segreti sotto copertura per una misteriosa organizzazione, ispirata sia alla serie della CBS del 1996 che al film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie.

Dopo questo eccezionale successo, aumentano le probabilità che Prime Video proceda con il rinnovo di Mr. & Mrs. Smith per una Stagione 2.

Sebbene la versione cinematografica sia stata un successo al botteghino, a distanza di quasi 20 anni il film è ricordato più per aver dato al mondo i "Brangelina" che per la trama in se. Tuttavia, scegliendo due attori di colore come protagonisti di questa nuova versione televisiva, Amazon ha trovato un pubblico desideroso di sintonizzarsi: 640.000 famiglie hanno guardato lo show durante il weekend di debutto, con una percentuale di famiglie di colore superiore al 52%. Questo dimostra chiaramente, ancora una volta, che la rappresentazione conta nel casting televisivo.

Il resto della classifica dello streaming mostra ancora il predominio di Netflix questa settimana, con lo streamer che occupa tutta la parte superiore e inferiore della classifica. Al primo posto c'è Griselda, la serie sulla madrina della cocaina interpretata da Sofia Vergara.

Segue The Tourist, una serie thriller australiana che ha debuttato in patria nel 2022 ma che è stata aggiunta al catalogo Netflix negli Stati Uniti solo di recente. Al terzo posto c'è American Assassin, sonoro flop al botteghino del 2017 con Michael Keaton, che sta vivendo una seconda giovinezza in streaming.

Sul versante lineare, il Super Bowl è stato ovviamente la grande notizia della settimana. Samba TV, la prima sul mercato a pubblicare dati anche quest'anno, ha riportato il più alto numero di spettatori per il Big Game rispetto agli ultimi anni.

Infatti, 39 milioni di famiglie statunitensi hanno visto i Chiefs affrontare i 49ers, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Anche l'halftime show di quest'anno con Usher è stato un grande successo, con 30,1 milioni di famiglie statunitensi che lo hanno seguito e un aumento del 5% rispetto all'anno precedente.