Le serie tv più viste in streaming: Continua la sfida tra Griselda e Mr. & Mrs. Smith

Continua la grandiosa corsa di Mr. & Mrs. Smith per quanto riguardi le serie televisive più viste sulle piattaforme di streaming dal punto di vista del pubblico americano, secondo i dati forniti da Nielsen. Allo stesso modo continua l’incredibile dualismo con Griselda, ancora appaiata alla serie action, nonostante un fisiologico calo d’ascolti.

Dopo aver parlato del nuovo show televisivo con Ethan Hawke, torniamo ad occuparci della classifica delle serie più viste da parte degli appassionati statunitensi per riportare gli ultimi dati forniti da Nielsen.

Particolarmente impressionante, come anticipato, il rendimento di Mr. & Mrs. Smith, opera che, insieme alla terza stagione di Reacher, permette ad Amazon Prime Video di guardare con positività al futuro, vista la risposta dei fan.

Stesso discorso può essere fatto per Netflix e il suo Griselda, che, pur fronteggiando un calo preventivabile, continua a rimanere nella top 10 dei prodotti di maggior successo. Nella settimana presa in esame, ovvero quella che è andata dal 5 all’11 febbraio, il quinto posto assoluto è stato occupato da True Detective: Night Country, mentre in testa alla classifica, in cui possiamo trovare anche un grande classico come Grey’s Anatomy, si posiziona Young Sheldon.

In attesa di poter leggere i dati relativi alle ultime due settimane del mese scorso e di poter capire quali saranno le serie del 2024 con il pubblico più affezionato e più capaci di sfruttare il passaparola, vi lasciamo alla notizia che La Conversazione di Francis Ford Coppola diventerà una serie tv.