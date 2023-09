Quali sono le serie tv più viste in streaming? Suits domina, Ahsoka insegue

Non c'è alcun dubbio che la popolarità di Suits sia aumentata in maniera vertiginosa dopo il suo approdo sul catalogo di Netflix e risultando la serie più vista per parecchie settimane consecutive. Nonostante sia stata cancellata da un po', anche questa settimana non ha fatto eccezione e le novità come Star Wars: Ahsoka sono costrette a inseguire.

Per ben sette settimane consecutive, Suits è stato visto per più di tre miliardi di minuti a settimana, contando gli spettatori sia di Netflix che di Peacock. Si tratta della stima più impressionante da quando Nielsen ha iniziato a contare i minuti di streaming.

Gli ultimi dati Nielsen sullo streaming si riferiscono alla settimana che va dal 21 al 27 agosto, che rappresenta la prima settimana in quasi due mesi in cui Suits non ha superato i tre miliardi di minuti. Questa striscia potrebbe essersi conclusa, ma Suits è stato ancora di gran lunga il più grande show in streaming di quella settimana, con 2,66 miliardi di minuti, mentre il titolo più vicino, la serie Who Is Erin Carter? sempre di Netflix, ha racimolato poco più di un miliardo di minuti.

Nella stessa settimana ha debuttato su Disney+ anche Star Wars: Ahsoka, che è apparso immediatamente nella classifica dei migliori programmi in streaming di Nielsen. Con i primi due episodi trasmessi in contemporanea, Ahsoka è stata vista per 829 milioni di minuti nel suo periodo iniziale. Questi numeri potrebbero crescere di settimana in settimana con l'aggiunta degli altri episodi.

Visto il grande successo che ha avuto durante l'estate e l'iper-concentrazione di Hollywood sui reboot negli ultimi anni, non sarebbe sorprendente sentire parlare di un potenziale reboot o revival di Suits.

Purtroppo per coloro che sperano di vedere altri episodi in futuro, non c'è nulla in cantiere. Almeno, non ancora.