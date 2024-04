Questa nuova serie in uscita è perfetta se amate gli intrighi e le scene hot

Intrighi, complotti, scene hot e potere a corte: se amate le storie con questi elementi, un po' alla Game of Thrones e un po' alla Bridgerton, allora fareste meglio a segnarvi questa nuova serie tv in uscita in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Stiamo parlando di Mary & George, la nuova serie Sky Original con la vincitrice del premio Oscar e del BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honour), ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers. La serie, in sette episodi, andrà in onda con le prime due puntate a partire da domani domenica 7 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, e con nuovi episodi ogni settimana in prima serata su Sky Atlantic.

Mary & George è un audace dramma storico che racconta la storia di Mary Villiers (Julianne Moore), una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa che convinse il suo secondo figlio, George (Nicholas Galitzine), a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra (Tony Curran).

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Mary & George.

