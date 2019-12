La serie Van Helsing di SyFy è stata rinnovata per una quinta e conclusiva stagione

Grazie al promo della quarta stagione di Van Helsing abbiamo scoperto il giorno in cui i fan della serie TV prodotta da SyFy potranno vedere le puntate inedite dello show. Inoltre l'emittente televisiva ha appena annunciato che l'opera è stata rinnovata per una quinta stagione.

Il momento tanto temuto dagli appassionati è arrivato alla fine: si tratta infatti dell'ultimo rinnovo, in quanto la serie si concluderà dopo le tredici puntate inedite. La produzione dei nuovi episodi avrà in inizio nel corso dei primi mesi del 2020, ecco cosa ha voluto dichiarare a riguardo Chad Oakes, produttore esecutivo e copresidente di Nomadic Pictures: "Siamo entusiasti di poter portare a conclusione la saga di Van Helsing, non avremmo mai potuto farlo senza la preziosa collaborazione del cast, della troupe, di SyFy, Netflix e di SuperEcran".

Lo showrunner Jonathan Lloyd Walker invece ha lanciato un messaggio molto più preoccupante: "Il clan dei Van Helsing e i loro originali complici si dirigono verso la battaglia finale contro Dracula. Riuscirà la luce a sconfiggere l'oscurità?". Per scoprirlo non resta altro che aspettare l'attesa conclusione della serie, se invece non avete mai visto lo show con protagonista Kelly Overton vi lasciamo con questo sneak peak di Van Helsing, i cui episodi sono disponibili su Netflix.