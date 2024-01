Quali sono le serie più viste in streaming al momento? La classifica di Nielsen

Come ogni settimana, Nielsen pubblica i dati delle visualizzazioni in streaming ottenute da film e serie televisive, monitorandone l'andamento settimana dopo settimana, l'ideale sia per quei prodotti che arrivano in blocco che per quelli che hanno una programmazione di un episodio alla volta. Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è un successo.

Sebbene la serie abbia mancato di poco la Top 10 generale di Nielsen per la settimana dal 25 al 31 dicembre, è salita al n. 3 della classifica degli originali in streaming con 700 milioni di minuti visti durante la settimana in cui è stato rilasciato il terzo episodio. Si tratta di un aumento del 22% rispetto alla settimana precedente.

Secondo Nielsen, circa il 25% del pubblico di Percy Jackson in questo intervallo di tempo aveva meno di 17 anni. Come riportato in precedenza da Deadline, i primi episodi di Percy Jackson hanno superato i 26 milioni di visualizzazioni su Disney+ da quando sono stati rilasciati, con i primi cinque episodi che hanno totalizzato tutti più di 10 milioni di visualizzazioni nella prima settimana.

Disney+ si aspetta probabilmente grandi numeri per il finale di stagione che verrà diffuso martedì. I dati Nielsen per questa settimana non saranno disponibili prima di un mese, ma sembra che la serie abbia buone possibilità di entrare nella Top 10 generale. Se ci riuscirà, entrerà a far parte di una ristretta schiera di serie originali Disney+.

Al primo posto questa settimana c'è Young Sheldon con 1,3 miliardi di minuti visti. Nielsen riporta che la serie è stata il titolo di punta dello streaming di dicembre con un totale di 6,7 miliardi di minuti di visione. La società afferma inoltre che Young Sheldon sta riuscendo ad attrarre anche un pubblico più giovane, con il 14% di spettatori nella fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Parlando di programmazione per bambini, Bluey ha dominato ancora una volta la classifica, il che non dovrebbe sorprendere visto che la settimana tra Natale e Capodanno è un periodo in cui la maggior parte dei bambini non va a scuola, il che si traduce in un aumento degli spettatori per i titoli per i più piccoli. Bluey ha registrato un aumento del 20% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo 1,1 miliardi di minuti di visione e posizionandosi al secondo posto in classifica generale.

Rebel Moon ha registrato un aumento del 14% degli spettatori, raccogliendo 974 milioni di minuti di visione e conquistando il quarto posto nella classifica generale.

La maggior parte di questi dati, tuttavia, va analizzata attentamente, poiché Nielsen non ha ancora incluso nessun nuovo dato di Amazon durante questo intervallo. A causa di un problema di acquisizione delle risorse audio di Prime Video, i dati relativi a qualsiasi titolo aggiunto al servizio tra il 20 dicembre e il 16 gennaio sono stati posticipati almeno fino a febbraio.

Ciò significa che è molto probabile che questa settimana Reacher salirà di nuovo sul trono, dopo essere stato in testa durante il precedente periodo di misurazione, nonostante lo stesso ritardo. Le visualizzazioni di due nuovi episodi non sono state conteggiate e, nonostante ciò, la serie ha comunque totalizzato altri 943 milioni di minuti di visione durante questo intervallo.