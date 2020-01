La serie di Willow è in pre-produzione per Disney+

Il film del 1988 prodotto da George Lucas e diretto da Ron Howard, Willow, sta per avere un adattamento seriale, cortesia di Disney+. E il suo sceneggiatore, Jon Kasdan, ne annuncia la pre-produzione.

Proprio come volevano i report di Dedline di qualche tempo fa, Disney+ stava effettivamente considerando l'idea di un adattamento seriale di Willow, il film del 1988 con protagonista Warwick Davis nei panni di un giovane contadino aspirante stregone che un giorno si ritrova a dover proteggere una bambina dalla malvagia Regina Bavmorda (Jean Marsh).

La pellicola, ormai un cult del genere fantasy, non ha mai avuto un sequel, ma Lucas e Chris Claremont crearono una trilogia di romanzi ambientati in quell'universo, la Shadow War Trilogy.



Non sappiamo ancora su cosa si di preciso baserà la serie targata Disney+, potrebbe essere una continuazione diretta della storia originale (perché di sequel si parla), oppure no. Potrebbe trarre ispirazione dall'opera cartacea di Lucas e Claremont, oppure no.



Tuttto ciò che sappiamo con certezza al momento è che è stato dato il via alla pre-produzione dello show, notizia che ci arriva dallo sceneggiatore della serie, Jon Kasdan (co-sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story), che su Twitter ha condiviso il post che trovate anche in calce all'articolo in cui scrive semplicemente "L'ufficio è aperto".



Noi non vediamo l'ora di vedere la serie, e voi?