Un momento del series finale di Arrow è in realtà una scena eliminata della stagione 2

Il finale di serie di Arrow ha visto concludersi le avventure dell'arciere mascherato interpretato da Stephen Amell, ma ha anche posto le basi per il futuro dell' Arrowverse, specie dopo gli avvenimenti del crossover Crisi sulle Terre Infinite. Ciò ha portato a una diversa esecuzione di una certa scena di una passata stagione dello show...

La scena d'apertura dell'ultimo episodio di Arrow, Fadeout, dovrebbe risultare alquanto familiare ai fan dello show: è quella in cui Slade Wilson/Deathstroke (Manu Bennett) uccide la madre di Oliver, Moira Queen (Susanna Thompson) dopo averla tenuta in ostaggio.



Nell'episodio della seconda stagione da cui proviene il segmento, Oliver non fa in tempo a salvare la madre dall'atroce destino che l'aspetta, ma su Earth Prime, il nuovo universo creatosi dopo gli avvenimenti di Crisi sulle Terre Infinite, gli è concessa una seconda possibilità, e questa volta le cose vanno fortunatamente in maniera diversa, garantendo la sopravvivenza di Moira.



La sequenza, identica in tutto e per tutto a quella originale, diversa solo nello svolgimento del finale, sembrerebbe quasi girata precedentemente agli ultimi mesi, anzi, parrebbe risalire proprio ai tempi della seconda stagione... E infatti, è così.



"Quando abbiamo iniziato a lavorare sul serio sul finale, ho chiesto al team della post-produzione di fornirmi ogni scena eliminata dello show, anche quelle che non sono mai state diffuse o inserite nelle edizioni home video. Quella scena in particolare era un'alternativa all'apertura della 2x23. In quel caso, Oliver immaginava di riuscire a salvare la madre, e che le cose fossero andate diversamente" rivela Marc Guggenheim, produttore esecutivo e sceneggiatore dell'Arrowverse "Nel momento in cui ho visto quella scena tagliata, ho ringraziato tutti. Che scoperta! [...] Era una di quelle cose che se avessimo provato a girarla nuovamente, sarebbe stata non impossibile da replicare, ma probabilmente poco credibile, per via dell'età degli spettatori".



E a voi ha soddisfatto quest'ultimo episodio? Qui trovate la nostra recensione del finale di serie di Arrow.