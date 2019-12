Un serpente morde Morty nella preview del quinto episodio di Rick and Morty

Prosegue la quarta stagione dell'irriverente serie animata Rick and Morty, con il prossimo episodio che sarà disponibile negli Stati Uniti il prossimo 15 dicembre. Dalla preview resa disponibile di recente è già possibile vedere lo sfortunato Morty alle prese con l'ennesima disavventura.

Dopo l'annuncio della data italiana di Rick and Morty, anche per gli utenti del nostro Paese sarà possibile tornare a guardare le strampalate vicissitudine del bizzarro duo composto dal grottesco scienziato Rick Sanchez e da suo nipote Morty Smith. In attesa del suo arrivo all'interno del catalogo di Netflix, possiamo comunque dare uno sguardo al video pubblicato su twitter dall'account Rick and Morty che mostra pochi ma esilaranti secondi del prossimo episodio intitolato Rattlestar Ricklactica.

Dopo il quarto, Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty, che ha visto la presenza delle voci di Matthew Broderick e Liam Cunningham insieme a un classico Disney citato in Rick and Morty, il promo di questo quinto episodio sembra abbandonare la precedente atmosfera fantasy per tornare nuovamente a quella fantascientifica. Il video - che potete trovare in calce all'articolo - vede i due protagonisti vagare con la propria astronave nello Spazio profondo, quando un improvviso rumore costringe Rick a uscire fuori e controllare il mezzo di trasporto. Anche Morty decide di andare a dare un'occhiata, non curante dei rimproveri del nonno che gli consiglia di rimanere dentro per evitare i pericoli dello Spazio. Morty non lo ascolta e anzi ribatte affermando che non c'è nulla lì fuori, fino a quando non compare un serpente spaziale che lo morde.

La serie TV ideata da Justin Roiland e Dan Harmon sarà disponibile in Italia il prossimo 20 dicembre all'interno della piattaforma di Netflix. La quarta stagione è composta in totale da dieci episodi con i primi cinque già presenti su Adult Swim, mentre i restanti arriveranno nel corso del 2020.