Servant 3, il nuovo teaser dello show Apple TV+ mette i brividi!

A poche ore dal debutto in streaming della terza stagione di Servant, la testata E! Online pubblica in esclusiva un nuovo teaser che mette davvero i brividi! Il video segue le anticipazioni del trailer ufficiale di Servant 3 riguardo alla storia inquietante della famiglia Turner.

A poche ore dall'uscita, le nuove immagini pubblicate in esclusiva da E! Online ci mostrano Leanne (Nell Tiger Free) vagare da sola nella grande casa dei Turner, fino a scoprire di non essere da sola. La ragazza si nasconde velocemente in un ripostiglio e chiama Sean (Toby Kebbell) per avvisarlo che c'è qualcuno in casa. Mentre Sean cerca di capire cosa fare e prova a spiegare la situazione a Dorothy (Lauren Ambrose), la videochiamata si interrompe bruscamente.

Stando a quanto hanno recentemente dichiarato lo showrunner M. Night Shyamalan e la figlia Ishana, che hanno lavorato insieme a Servant 3, il prossimo ciclo di episodi sarà ricco di tensione e di mistero: "Penso che ci si possa aspettare un naturale aumento della posta in gioco perché la storia si sta avvicinando rapidamente a una conclusione" ha affermato lo showrunner.

"Sarà più spaventoso. Di conseguenza, ci saranno più intensità e più aspetti in gioco perché ci stiamo avvicinando alla conclusione. La speranza è che gli spettatori percepiscano di trovarsi nella terza parte di una storia in quattro parti" ha proseguito Shyamalan, ricordando che lo show è stato recentemente rinnovato per la quarta e ultima stagione di Servant.

Nell'attesa di scoprire quali saranno i piani dei due Shyamalan per la quarta season, il primo episodio della stagione 3 di Servant debutterà domani in streaming su Apple TV+. Anche la terza stagione sarà composta da 10 episodi, che usciranno settimanalmente.