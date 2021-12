Servant: Apple ha già rinnovato la serie di M. Night Shyamalan per una quarta stagione?

La terza stagione di Servant, la serie ideata, co-diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo gennaio ma il colosso di Cupertino potrebbe già aver rinnovato segretamente lo show per una quarta stagione. Secondo quanto riportato da Production Weekly, le riprese della nuova stagione starebbero per iniziare.

Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Apple, Production Weekly solitamente è una fonte attendibile per quanto riguarda le informazioni circa l'inizio delle riprese di film e serie televisive e ormai mancherebbe quindi solo la conferma da parte del colosso. Lo stesso M. Night Shyamalan aveva dichiarato in precedenza che gli sarebbe piaciuto vedere almeno 60 episodi di Servant prima di decidere di chiudere lo show. Nonostante ciò, il regista ha anche rivelato di conoscere già il finale di Servant (una precauzione necessaria in caso di cancellazione improvvisa dello show).

"Avevo una sorta di traguardo ambizioso quando stavamo facendo la prima, ma poi lavorando alla seconda ho detto, 'Non posso più farlo finché non sappiamo dove stiamo andando.' Devo sapere dove stiamo andando. Non posso continuare a fare episodi se non so esattamente dove sta andando la storia. Quindi, abbiamo risolto tutto e io ho trascorso i primi mesi della pandemia, in cui eravamo tutti a casa, scrivendo tutto quello che volevo e avevo sognato per lo spettacolo" ha detto Shyamalan.

I nuovi episodi di Servant esordiranno sulla piattaforma di streaming on demand da venerdì 21 gennaio 2022, con una nuova puntata ogni settimana. La storia di Servant segue una coppia di Philadelphia in lutto a causa della morte del loro figlio neonato: l'indicibile tragedia crea una frattura nel loro matrimonio e invita una forza misteriosa ad entrare nella casa.

Lauren Ambrose e Toby Kebbell sono i protagonisti al fianco di Nell Tiger Free e Rupert Grint, con la terza stagione che vedrà l'esordio del nuovo membro del cast Sunita Mani (Mr. Robot, GLOW).