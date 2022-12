Servant: Apple svela l'inquietante trailer finale per la quarta e ultima stagione

A diverse settimane dal primo teaser di Servant 4, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato il trailer finale dell'ultima stagione della serie creata da M Night Shyamalan, che arriverà ad anno nuovo sulla piattaforma.

Il thriller psicologico, che tornerà con i nuovi episodi dal 13 gennaio 2023 su Apple TV+, per la sua ultima iterazione sarà composto da un totale di dieci episodi totali, che saranno distribuiti a cadenza settimanale ogni venerdì fino al gran finale previsto per il 17 marzo 2023. Nel filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, viene anticipato uno dei misteri al centro della saga: chi è davvero Leanne, e perché il suo umore sembra condizionare il corso degli avvenimenti?

Dopo il finale ricco di suspense della terza stagione, la quarta e ultima stagione di Servant porta la storia dei Turner a una conclusione epica ed emozionante: la guerra di Leanne con la Chiesa dei Santi Minori si fa sempre più intensa, fino a minacciare non solo Spruce Street, ma l'intera città di Philadelphia e oltre. Nel frattempo, la famiglia Turner è a pezzi e si trova a fare i conti non solo con il pericolo di Leanne, ma anche con la consapevolezza che Dorothy si sta svegliando. Mentre le fondamenta della famiglia continuano a sgretolarsi, le domande troveranno finalmente una risposta.

Servant è interpretato da Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint, che tornano nei panni dei loro personaggi per la stagione finale. Alla regia di questa stagione troviamo M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, Carlo Mirabella-Davis, Dylan Holmes, Celine Held & Logan George, Kitty Green, Nimrod Antal, Veronika Franz & Severin Fiala.

Per altre novità riguardanti Shyamalan, scoprite la data di uscita di Bussano alla porta, il suo nuovo lungometraggio.