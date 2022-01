Servant si concluderà con la stagione 4, Shyamalan: 'Non lavoro in base al gradimento'

Servant 3 sarà l'inizio della fine, parola di M. Night Shyamalan. E in effetti lo show, secondo quanto riportato da Apple TV+, è stato rinnovato per una quarta e ultima stagione, che chiuderà le avventure. Ma perché? Lo spiega proprio il creatore.

"In uno show serializzato, ti dici: 'È stato apprezzato dal pubblico? Ok, aggiungiamo un'altra stagione!'" ha detto Shyamalan, facendo un esempio della dinamica e portando l'esercizio mentale fino a un'ipotetica nona stagione. A un certo punto secondo il regista "senti che si stanno solo aggiungendo pezzi in più alla casa che distolgono la concentrazione dal suo design naturale".

Si tratta di un esempio calzante, perché Servant si svolge proprio all'interno di una casa a Filadelfia, e, secondo quanto riportato dal creatore, sembra che la decisione di far arrivare queste vicende fino alla terza stagione siano state molto condizionate proprio dagli ascolti. Continuando con la metafora della casa, secondo Shyamalan non vale la pena accumulare più di quanto le fondamenta possano sopportare. "Non voglio raccontare una storia in relazione al gradimento del pubblico". Non più almeno.

Infatti fino a questo momento la serie non ha risposto alle domande più importanti, e le prime impressioni su Servant 3 non sono delle migliori. Adesso è tempo di fermarsi e cercare di riportare lo show sul suo percorso originario. E sembra proprio che la quarta stagione farà questo.