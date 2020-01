Servant, i creatori anticipano grandi cambiamenti per la seconda stagione

Con il rinnovoanticipato per una seconda stagione, la serie Servant tornerà prossimamente sul servizio di streaming on demand Apple TV+ dopo aver lasciato i fan col fiato sospeso al termine del criptico decimo episodio.

Con molte domande senza risposta Tony Basgallop, che ha co-creato la serie insieme al regista e sceneggiatore M. Night Shyamalan, ha parlato con Entertainment Weekly di cosa gli spettatori potranno aspettarsi nelle prossime puntate.

"Non vogliamo interrompere ciò che funziona già. Tutto dipende dalla storia e al momento sento che c'è ancora molto da raccontare. So che è un cliché orribilmente abusato, ma la casa è un personaggio a sé stante in questa serie. Lo dicono tutti del proprio spettacolo, ma dopo aver passato dieci episodi lì dentro senza mai andarcene penso che abbiamo un po' più di diritti degli altri di dirlo."

Basgallop ha aggiunto: "Ci sono diverse stanze in questa casa che non abbiamo ancora aperto. Non abbiamo esplorato ogni angolo della casa, c'è ancora qualcosa da mostrare. Man mano che lo spettacolo cresce e si sviluppa, abbiamo la libertà di aprire il nostro mondo e, quando sarà il momento giusto, lo faremo. Ma se apriamo un'altra porta, sarà per qualcosa di importante. C'è un motivo per cui decidiamo di mostrare qualcosa in più di quel mondo. Sarebbe sbalorditivo andare all'improvviso da qualche altra parte".

