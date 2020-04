Da Servant a Dickinson: i titoli gratis da guardare su Apple TV+

Per aiutare durante il periodo di emergenza sanitaria e quarantena generale, Apple TV+ ha deciso di rendere disponibili gratuitamente alcune delle sue produzioni, come Servant di M. Night Shyamalan e Dickinson con Hailee Steinfeld. Ma scopriamo insieme tutti i titoli.

La compagnia di Cupertino viene in aiuto alle famiglie chiuse in casa e in preda alla noia con una selezione di titoli che potranno essere visionati anche senza un abbonamento al servizio.



Tra questi abbiamo le già menzionate serie Servant e Dickinson, che stanno riscuotendo un responso alquanto positivo e sono già state rinnovate entrambe per una seconda stagione; il documentario The Elephant Queen, raccontato dall'attore Chiwetel Ejiofor; Helpsters serie dedicata ai più giovani ideata dai creatori di Sesame Street; For All Mankind la serie ucronistica raccontata attraverso le vite di astronauti e ingegneri della NASA; Lo Scrittore Fantasma, reboot dell'omonima serie del 1992 con protagonisti quattro ragazzi, un fantasma e una libreria; la serie Snoopy nello Spazio, che vedrà il brachetto più famoso prendere il comando della Stazione Spaziale Internazionale e vivere incredibili avventure assieme a Charlie Brown e al resto dei Peanuts; e Little America, una serie tv antologica sugli immigrati negli USA.



L'offerta, ricordiamo, sarà disponibile per un periodo di tempo limitato negli Stati Uniti e in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.