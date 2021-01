Servant, ecco quanto durano i piani di M. Night Shyamalan per la serie Apple

Nel corso di una recente intervista promozionale per Servant, la serie Apple TV+ di M. Night Shyamalan che ha conquistato anche Stephen King, il regista e sceneggiatore ha avuto modo di parlare dei suoi piani futuri.

"Quando ho iniziato a lavorare a Servant, pensavo che la storia si sarebbe conclusa in sei stagioni. E ho scelto quel numero perché mi sembrava un numero arbitrario, mi faceva pensare ad una serie né troppo lunga né troppo breve e mi avrebbe consentito di catturare l'attenzione del pubblico e mantenerla per qualche tempo" ha dichiarato Shyamalan. Eppure qualcosa successivamente è cambiato.

"Ma in seguito sono cambiate alcune cose. Mi sono reso conto che oggi ci sono dozzine di servizi streaming e tantissime serie tv, e ce ne saranno sempre di più. E quindi penso che la sfida che ci eravamo prefissi, quella di attirare l'attenzione di tutti e mantenerla per così tanto tempo, sia diventata insostenibile. Inoltre non mi ero reso conto che sarei stato così coinvolto in questo spettacolo. All'inizio pensavo di scrivere il pilot e di supervisionare un po' le cose, ma in seguito ho iniziato a dare anima e corpo. Voglio dire, sto facendo tutto per questa serie, regia, sceneggiatura, parlo perfino con il compositore della colonna sonora! Non credo di poterlo fare per sei anni mantenendo lo stesso livello qualitativo."

E infatti adesso i piani per Servant sono cambiati e il numero di stagioni è stato ridotto:

"Durante la pandemia ho rivisto il quadro d'insieme e con alcune modifiche mi sono reso conto che potevamo fare quello che ci eravamo prefissati di fare in 40 episodi, non più in 60. Quindi la storia originale è stata 'accorciata' a 40 capitoli e per adesso siamo certi che 30 di loro saranno sicuramente realizzati. E sono convinto che se la terza stagione manterrà questo livello altissimo, avremo la possibilità di fare anche gli ultimi 10."

Ricordiamo che Apple TV Plus ha recentemente rinnovato Servant per una terza stagione.