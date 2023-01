Servant, se incontrate Tony Kebbel, NON chiedetegli di QUEL film!

Nonostante la carriera in ascesa e numerosi ruoli ammirati come quello di Sean in Servant serie che sta arrivando alla quarta stagione, Tony Kebbel sembra avere ancora un tasto dolente, un tallone d'Achille, un sassolino nella scarpa, -chiamatelo come preferite. Non sarebbe di gradimento per l'attore, infatti, che gli venga nominato QUEL film.

Bando alle ciance, parliamo di I Fantastici 4 (2015) di Josh Trank, uno dei film che finora ha riscosso il peggiore successo di sempre: molti, tra cui gli attori stessi, ne hanno spesso parlato come una delle esperienze più terribili di sempre.

Scendendo nel dettaglio, Toby Kennel si era già espresso riguardo al suo personaggio: l'attore è infatti dispiaciuto e pentito del suo Dottor Destino, ma poi ha allargato il discorso anche, secondo le sue parole, alla povera e 'tutta sbagliata' organizzazione e dirigenza del film.

Recentemente, in un'intervista per Comicbook (nonché nostra fonte), l'attore protagonista di Servant ha affermato che preferirebbe "cucinare della placenta" piuttosto che sentirsi chiedere vorrebbe tornare nei panni di Doctor Doom, domanda alla quale, afferma l'attore, risponderebbe con un "Eh, no".

L'attore riserva però speranza verso il futuro di Doctor Doom: "Spero, spero vivamente, che qualcuno ne crei una bella versione, perché sono un grande fan di Doom come personaggio. Quindi sì, spero che questa volta gli rendano giustizia".