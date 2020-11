Servant, Jericho è scomparso nel nuovo teaser trailer della seconda stagione

AppleTV+ ha rilasciato il teaser trailer della seconda stagione della serie thriller/psicologica di M. Night Shyamalan, Servant, che ci permette di dare un'occhiata agli eventi intriganti e un po' inquietanti che vedremo dal 15 gennaio, lasciandoci con molte domande circa le sorti del piccolo Jericho.

La prima stagione di Servant era già macabra; dopo la morte del loro bambino, la coppia di Filadelfia Sean (Toby Kebbell) e Dorothy Turner (Lauren Ambrose) hanno deciso di fingere che fosse ancora vivo. O per meglio dire, Sean e suo cognato Julian Pearce (Rupert Grint) hanno deciso di convincere Dorothy che il piccolo Jericho era ancora vivo attraverso l'uso di una bambola reborn.



Sono stati colti alla sprovvista quando un vero bambino si è materializzato al posto della bambola poco dopo l'arrivo della nuova tata Leanne (Nell Tiger-Free). Nel corso della stagione, Sean e gli altri si sono abituati lentamente alla loro nuova realtà, solo che Leanne è scomparsa nel finale della prima stagione, portando con sé il giovane Jericho e lasciando la bambola originale al suo posto.



Nel nuovo teaser appena rilasciato i protagonisti si accorgono della scomparsa di Jericho e una serie di eventi molto inquietanti accadranno nella seconda stagione del thriller che prende una piega soprannaturale.



La serie è creata dal produttore esecutivo e scrittore nominato dalla British Academy of Film and Television Arts Tony Basgallop (To the Ends of the Earth). Oltre ai produttori esecutivi M. Night Shyamalan e Tony Basgallop, Servant è prodotto da Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Todd Black e Steve Tisch. Taylor Latham e Patrick Markey sono i co-produttori esecutivi.



M. Night Shyamalan è attualmente impegnato sul set per le riprese del suo nuovo film Old ma in attesa della seconda stagione che debutterà il 15 gennaio potete leggere la nostra recensione di Servant.