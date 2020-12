Servant, M. Night Shyamalan conosce già il finale della serie targata AppleTV+

Forse è un sollievo sapere che il regista M. Night Shyamalan sa già come finirà Servant, la serie targata AppleTV+ ideata da Tony Basgallop. La seconda stagione uscirà il 15 gennaio 2021 e riprenderà esattamente da dove è finita la stagione precedente.

Il regista ha ammesso a ComicBook che il finale non era stato pianificato dall’inizio ma adesso la destinazione di questo viaggio inquietante e un po’ macabro è chiara.

"Non lo sapevo fin dal primo giorno, ma ora sì", ha detto Shyamalan. "Ce l'ho adesso." La serie racconta la storia di Dorothy e Sean Turner, una coppia che ha perso il figlio Jericho appena nato e lo sostituiscono con una bambola ultra-realistica.



Shyamalan sta analizzando tutti i personaggi e le loro relazioni mentre guida la storia verso la sua fine, che non arriverà nella seconda stagione in quanto Servant è già stato rinnovato per una terza stagione.



"Avevo una sorta di traguardo ambizioso quando stavamo facendo la prima, ma poi lavorando alla seconda ho detto, 'Non posso più farlo finché non sappiamo dove stiamo andando.' Devo sapere dove stiamo andando. Non posso continuare a fare episodi se non so esattamente dove sta andando la storia. Quindi, abbiamo risolto tutto e io ho trascorso i primi mesi della pandemia, in cui eravamo tutti a casa, scrivendo tutto quello che volevo e avevo sognato per lo spettacolo" ha concluso Shyamalan.



I dieci episodi della seconda stagione di Servant saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2021 su AppleTv+, nell'attesa leggete la nostra recensione della prima stagione di Servant.