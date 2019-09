Servant: pubblicato un teaser della serie di Shyamalan per Apple TV+

Nella futura battaglie tra piattaforme streaming sarà presente anche Apple con Apple TV+, che potrà contare su uno dei progetti più ambiziosi e allo stesso tempo misteriosi: Servant. Oggi è stato reso pubblico il nuovo teaser della serie di M. Night Shyamalan e scopriamo insieme cosa è stato mostrato al suo interno.

Dopo le prime clip di Apple TV+ che ci hanno permesso di osservare un po più da vicino prodotti come See e Snoopy in Space, ecco arrivare un altro video dedicato alla serie TV del celebre regista indiano naturalizzato statunitense.

Il breve teaser, dalla durata di quindici secondi, inizia con la ripresa ambientata dentro il salotto di una cosa, dove è possibile notare immediatamente un neonato all'interno di un'altalena, mentre compare la didascalia 'An Apple Original'. Lo scorrere delle immagini vengono accompagnate dalla voce di una donna che si rivolge a qualcuno affermando che la sua casa sarà sicuramente ospitale e dichiara convinta che lei e Jericho - il bambino nel passeggino - instaureranno un ottimo rapporto. Mentre la cinepresa riprende il bambino in primo piano, si sente infine la voce dell'altra persona pronunciare la frase 'Non vedo l'ora di vederlo'.

La trama di Servant segue le vicende di una coppia di Philadelphia afflitta da un lutto traumatico che ha creato una forte crepa all'interno del matrimonio. Questa disperazione porterà una strana presenza ad entrare nella loro vita e nella loro casa.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi dalla durata di trenta minuti l'uno, mentre la piattaforma streaming di Apple, che avrà anche l'attrice Imelda Staunton in una dramedy, sarà disponibile dal prossimo 1 novembre e avrà un prezzo di 4,99 dollari mensili.