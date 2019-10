Servant: ecco quando arriverà su Apple TV+ la nuova serie di M. Night Shyamalan

Secondo quanto riportato da Deadline, Servant, la nuova serie thriller horror prodotta da M. Night Shyalaman debutterà sulla nuova piattaforma streaming Apple TV+ il prossimo 29 novembre a livello globale.

L'annuncio è stato dato nel corso del panel organizzato all'ultimo New York Comic-Con dove è anche stato mostrato il nuovo teaser trailer della serie che potete visualizzare in alto su questa stessa pagina. Nel filmato dalla breve durata, vediamo una madre cambiare il pannolino al figlio, salvo poi scoprire che quel bambino ha tutta l'aria di essere un semplice bambolotto.

Nel corso dell'evento newyorkese, Shyamalan ha potuto parlare del formato della serie, ovvero costituita da episodi della durata di circa mezz'ora: "Siamo tutti cresciuti con le sit-com (situation comedy) da 30 minuti a episodio, questa è invece è una sit-thriller. Con la televisione puoi avere margini di manovra più ampi che con i film proprio perché hai solo 30 minuti, è tutto concentrato, non c'è grasso che cola".

Il creatore della serie, Tony Basgallop, ha commentato: "Il trailer rappresenta quello che è lo show. Per me rimanda tutto al fatto di avere dei figli e aver paura che qualcosa possa andare storto in ogni momento. Io sono un tipo maldestro, e lo superi ma la tua vita cambia completamente. E anche se ne fai un dramma il cambiamento è una cosa positiva, quindi devi mettere i tuoi personaggi in situazioni poco comode".

Servant, in arrivo il 29 novembre sul nuovo servizio di streaming a pagamento di Apple (il cui lancio è previsto per il 1° novembre), è prodotta da Shyamalan insieme a Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch, nonché al creatore e sceneggiatore dello show Basgallop. Non conosciamo ancora i nomi dei registi coinvolti (sappiamo che Shyamalan ha messo la sua firma sul primo degli episodi), ma nel cast sappiamo ci saranno Toby Kebbell, Rupert Grint, Lauren Ambrose e Nell Tiger Free. Ricordiamo che Shyalaman ha da poco firmato un accordo di collaborazione di due film con Universal.