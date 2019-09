Servant, See, Snoopy in Space e tante altre novità targate Apple TV+ in queste nuove clip

La battaglia dello streaming ha visto l'ingresso di nuovi contendenti con l'annuncio della programmazione della piattaforma Apple TV+, che comprenderà anche numerose serie originali. Vediamo insieme le clip di alcune tra le più attese.

Tra le novità più interessanti del panorama seriale dei prossimi mesi c'è davvero di tutto: una coppia in crisi, un capotribù e dei gemelli con abilità sovrannaturali, la NASA, una celebre conduttrice di podcast, una poetessa ribelle, dei giornalisti e persino un brachetto astronauta!



Ma anche se i titoli sono tanti, Apple è stata chiara al riguardo: punterà sulla qualità. Ecco allora un assaggio di ciò che ci aspetta dopo che la piattaforma farà il suo debutto il 1 novembre 2019.

Servant

Da M. Night Shyamalan, Servant segue le vicende di una coppia di Philadelphia, in lutto dopo una tragedia indicibile che ha provocato una frattura nel loro matrimonio, invitando involontariamente una forza misteriosa in casa loro.

See

Jason Momoa è Baba Voss, padre di due gemelli nati secoli più tardi con l'abilità mitologica di "vedere", e colui che deve proteggere la sua tribù da una regina potente ma disperata intenta a distruggere quella che definisce stregoneria. Alfre Woodard è Paris, il leader spirituale di Baba Voss.

For All Mankind

For All Mankind, creato dallo sceneggiatore vincitore di un Emmy, Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert e Ben Nedivi. Raccontato attraverso le vite di astronauti e ingegneri della NASA, e delle loro famiglie, For All Mankind presenta un mondo aspirazionale dove la NASA e il programma spaziale sono rimaste una priorità e il punto focale delle nostre speranze e dei nostri sogni.

Dickinson



Dickinson è una comedy dalla durata di mezz'ora con l'attrice nominata agli Oscar, Hailee Steinfeld. Creato da Alena Smith, Dickinson esplora audacemente gli obblighi della società, di genere, e della famiglia, dalla prospettiva della giovane poetessa ribelle, Emily Dickinson.

The Morning Show



The Morning Show ha come protagonista il Premio Oscar Reese Witherspoon, la vincitrice di un Emmy Jennifer Aniston e il vincitore di un Golden Globe Steve Carell. La posta in gioco è alta nel drama che scopre gli altarini dei telegiornali mattutini.

Truth Be Told

Preparatevi ad entrare nel mondo dei podcast sul true crime. Delle nuove prove convincono Poppy Parnell (Octavia Spencer) a riaprire il caso di omicidio che l'ha resa una celebrità dei media. Aaron Paul interpreta l'uomo che potrebbe essere stato ingiustamente accusato del crimine e incarcerato.

Snoopy in Space

Lanciati nello spazio con Snoopy e vivi con lui il suo sogno di diventare un astronauta della NASA. Assieme a Charlie Brown e al resto dei Peanuts, Snoopy prenderà il comando della Stazione Spaziale Internazionale ed esplorerà fino a oltre la Luna.

Alcune clip potete vederle anche qui in calce alla notizia, mentre trovate le restanti cliccando sul link dell'articolo fonte.

E voi, che ne pensate? Quale serie attira di più la vostra attenzione? Fateci sapere nei cmmenti!