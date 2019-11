Servant: la serie di Shyamalan si mostra in questo inquietante e criptico trailer

Come avete potuto vedere nel primo trailer di Servant, la serie TV prodotta dal celebre regista M. Night Shyamalan sarà un must per tutti gli appassionati di atmosfere inquietanti e segreti spaventosi. Queste caratteristiche sono evidenti anche dal nuovo teaser condiviso sul canale YouTube di Apple.

Nel video, presente in calce alla notizia, assistiamo alla preparazione di una bambola con le fattezze di un bambino, riprodotte fino ai minimi dettagli. Il finto bambino viene poi messo in una culla, finché non viene preso in braccio e cullato dalla madre, come se fosse veramente suo figlio in carne ed ossa.

La serie, in cui sono presenti attori quali Lauren Ambrose, Toby Kebbel, Nell Tiger Free e Rupert Grint, ci mostrerà l'impatto che ha avuto su una coppia la perdita del figlio Jericho, deceduto a soli 13 settimane. Dorothy cercherà di superare il trauma occupandosi di una bambola, ma la sua mente non riuscirà a distinguerla da un essere vivente. A prendersi cura del bambino ci penserà anche la tata Leanne, di fronte allo sguardo sconcertato di Sean, padre di Jericho.

Nel ruolo di produttore esecutivo troveremo anche Tony Basgallop, mentre il celebre regista di "Split" e "Il sesto senso" dirigerà il primo episodio, anche se non conosciamo ancora i nomi dei suoi colleghi che si occuperanno delle puntate successive. Se siete dei fan dei film e serie TV thriller non potete farvi scappare questo show, che sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal prossimo 28 novembre. Se siete alla ricerca di ulteriori indiscrezioni, vi lasciamo con il primo teaser di Servant.