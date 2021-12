Servant, Shyamalan: 'Amo raccontare storie di proporzioni bibliche da una lente ristretta'

Mentre è stata già rinnovata per una stagione 4, Servant, la serie targata AppleTV+, è pronta a tornare con la sua terza stagione. Il thriller psicologico di M. Night Shyamalan ha portato sui nostri schermi un mondo ampio e tentacolare, esplorato solo attraverso la lente della famiglia Turner. Shyamalan ha parlato di questa scelta in un'intervista.

"Adoro l'equilibrio del raccontare storie su larga scala, storie su scala biblica, ma attraverso un portale molto sobrio e ristretto" ha ammesso il regista di Split e Glass. Ha infatti dichiarato che con terza stagione, scritta durante la pandemia, è rimasto stupito da quante cose scomode si possano fare e possano accadere all'interno di quella casa, e ha continuato a scrivere in questo senso. Ha inoltre definito il prodotto un vero e proprio "sit thriller". "Stavo lavorando all'ultimo episodio, che Ishana [Night Shyamalan] ha diretto di questa terza stagione, e c'è una scena a tavola che lei ha girato in un modo specifico, e sembra così diversa da tutte le scene a tavola che abbiamo girato. Ne abbiamo avute circa 50 in questo show, ed ero meravigliato. Ero tipo, 'Come fa ogni regista in diversi episodi a girare una scena diversa della tavolata?' Una è divertente, una è spaventosa, una è questo e quello. È una cosa fantastica. Amo la claustrofobia. La cerco in ogni mia idea o materiale. Ogni volta che qualcuno mi dice: "Oh, non ti senti limitato?" Rispondo tipo, 'No, per niente. Questa cosa mi eccita.'"

Nel corso dell'intervista, dunque, Shyamalan ha ribadito che non lascerà mai andare questa sua visione "parziale", facendo un esempio molto calzante: "Non so, alla fine de L'Esorcista, se avessi bisogno di qualcosa in più della mitologia." Quello che a lui basta è questa famiglia, e la possibilità di "sentire" la mitologia all'opera. Nella speranza, ovviamente, che quando tutto sarà finito anche gli spettatori potranno percepire e comprendere la storia più ampia in modo soddisfacente.

Intanto, mentre Shyamalan e il suo team lavorano alla quarta stagione, noi ci prepariamo ad accogliere la terza, che arriverà in streaming su AppleTV a partire dal 21 Gennaio. Ecco il trailer di Servant 3!