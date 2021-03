Servant: Shyamalan ha già girato il primo episodio della terza stagione

Dopo il recente rinnovo ottenuto dalla serie Apple, M. Night Shyamalan - produttore e regista - è già tornato al lavoro sullo show e dopo aver completato i suoi impegni sul suo ultimo film da regista è tornato sul set e ha già terminato le riprese del primo episodio della terza stagione di Servant, serie che negli ultimi mesi è stata lodata molto.

La seconda stagione di Servant terminerà la sua programmazione ufficiale venerdì prossimo su Apple TV+ e ha ricevuto anche i complimenti di Stephen King, certo non un nome a caso date le atmosfere molto inquietanti del progetto che richiamano molto quelle che incontriamo nei romanzi dello scrittore del Maine.

Shyamalan stesso ha risposto a King sempre tramite messaggio Twitter: "Sei sempre stato di supporto Stephen King. Questo vuol dire molto, più di quel che pensi. Non vedo l'ora tu veda il finale della stagione 2. Io ho anche appena finito di girare il primo episodio della stagione 3. Sto provando a tenere il tuo passo!".

In una recente intervista, Shyamalan ha spiegato che prima della pandemia i piani per Servant erano quelli di produrre sei stagioni, ma i piani sono cambiati in seguito all'arrivo della pandemia: "Mi sono reso conto che oggi ci sono dozzine di servizi streaming e tantissime serie tv, e ce ne saranno sempre di più. E quindi penso che la sfida che ci eravamo prefissati, quella di attirare l'attenzione di tutti e mantenerla per così tanto tempo, sia diventata insostenibile. Inoltre non mi ero reso conto che sarei stato così coinvolto in questo spettacolo.

"Durante la pandemia ho rivisto il quadro d'insieme e con alcune modifiche mi sono reso conto che potevamo fare quello che ci eravamo prefissati di fare in 40 episodi, non più in 60. Quindi la storia originale è stata 'accorciata' a 40 capitoli e per adesso siamo certi che 30 di loro saranno sicuramente realizzati. E sono convinto che se la terza stagione manterrà questo livello altissimo, avremo la possibilità di fare anche gli ultimi 10."

Ricordiamo infatti che Apple ha rinnovato Servant per la terza stagione.