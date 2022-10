Servant, primo teaser e data d'uscita per la stagione finale di Shyamalan!

Negli ultimi tempi, poche sono state le produzioni horror davvero in grado di spaventare e di certo Servant è una di queste, ma non solo: lo show distribuito da Apple TV+ ha sollevato, a ogni stagione, infinite domande negli spettatori. La stagione finale dovrebbe ovviamente sanare ogni dubbio.

"E ora cosa diavolo succederà?"

"La fine di tutto"

Queste sono solo alcune delle preoccupanti frasi del nuovo teaser della quarta stagione di Servant, che debutterà su Apple TV+ a partire dal 13 Gennaio 2023. Cosa ne sarà della famiglia Turner? Ma soprattutto: chi è Leanne Grayson e qual è il suo scopo?

L'attrice stessa che la interpreta (Nell Tiger Free) ha rivelato a ComicBook.com di avere altrettanti dubbi sul futuro del suo personaggio:

"Shyamalan non me ne ha parlato. Ma penso che in realtà tutte le persone non sappiano quale sia il loro obiettivo concreto nel mondo. Sento che no, non so proprio quali siano gli scopi di Leanne. Credo però che abbia un desiderio, ed è quello di essere accettata, amata e di far parte di una famiglia. Che questo sia una facciata esterna o che in realtà lei stia tramando qualcosa di più nefasto o malvagio, lo sa solamente Shyamalan, che è una mente brillante..."



L'attrice ha poi continuato: "...ma se mi tengo fedele a come l'ho interpretata in tutti questi tre anni, allora questa è la sua fragilità. L'Amore è un fattore spinoso per Leanne, e la condiziona nei suoi piani, nelle scelte e nelle conseguenze del suo amore. E cosa comporta essere amata da qualcuno come Leanne? Cosa significa amare qualcuno come lei? Queste sono le vere domande. Comunque non ho idea di quello che accadrà o cosa farà nell'ultimo episodio della Stagione 4".

Come molti fan sapranno, questa sarà l'ultima stagione per la serie firmata Apple TV+. Ebbene sì, Servant non verrà rinnovata, ma c'è una buona motivazione dietro tale scelta: secondo le dichiarazioni di Shyamalan (il creatore dello Show), produrre ulteriori stagioni minerebbe il design naturale del prodotto originale. Inoltre, il motivo per cui Servant è arrivata alla quarta stagione sarebbe solamente dovuto al gradimento del pubblico, entusiasta per l'inquietante atmosfera della storia. Date le prime impressioni su Servant 3, però, questo appagamento verrebbe già a mancare, e quindi si riconferma sensata la scelta di interromperla.