Servitore del Popolo, la serie di Zelensky arriva in Italia: lo doppierà Luca Bizzarri

La serie tv che ha ispirato la carriera politica di Volodymyr Zelensky arriva su La7 e nella sua versione italiana il protagonista di Servitore del Popolo sarà doppiato da Luca Bizzarri, il celebre comico che forma con Paolo Kessisoglu il noto duo Luca e Paolo.

L'attore sui social ha rivelato quanto questo nuovo impegno lavorativo sia per lui ragione di grande soddisfazione ma al contempo grande pressione vista la difficile situazione dovuta all'invasione russa dell'Ucraina.

"Sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione, mette l'attore di fronte all'umanità, alla storia delle persone. Accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po' mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell'Europa e del mondo intero, comunque la si pensi".

In Servitore del Popolo Zelensky interpreta Vasily Petrovych Goloborodko, un professore diventato presidente per caso e, dopo cinque anni, lo stesso attore è riuscito a diventare presidente, non per caso ma sfruttando proprio l'enorme popolarità che ha ottenuto con la serie televisiva prodotta a partire dal 2015.

E mentre l'escalation russa in Ucraina non accenna ad esaurirsi, Sean Penn ha minacciato l'Academy per il mancato invito a parlare agli Oscar proprio del Presidente Zelensky. Invece, Mila Kunis e Asthon Kutcher hanno avviato una raccolta fondi in favore del popolo colpito.