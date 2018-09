Sesame Street nega che i personaggi di Bert ed Ernie siano gay

Tempo fa uno degli autori delle storie della Sesame Street aveva dichiarato che i personaggi di Bert ed Ernie sono gay. Tuttavia adesso la Sesame stessa nega questa eventualità.

Poco dopo queste affermazioni Frank Oz, che da la voce nella serie originale a Bert al fianco dell'Ernie di Jim Henson, ha rilasciato una dichiarazione che vi riportiamo qui di seguito e che è anche la posizione dell'azienda, la Sesame Street:

"Anche se sono identificati come personaggi maschili e possiedono molti tratti e caratteristiche umane (come la maggior parte dei Muppet di Sesame Street), rimangono marionette e non hanno pertanto un orientamento sessuale".

La questione della relazione tra Bert ed Ernie è stata a lungo una fonte di umorismo e attrito tra i fan dei The Muppets e Sesame Street. Mentre la politica ufficiale dei produttori dello show è stata che Bert ed Ernie sono solo migliori amici e coinquilini, i due sono stati adottati come icone gay un po' come è capitato alla nostra Raffaella Carrà. La polemica è stata una parte importante della parodia musicale di Sesame Street intitolata Avenue Q, dove i personaggi di Rod e Nicky erano le chiarissime e palesi parodie di Bert e Ernie ei due avevano un duetto dal titolo "If You Were Gay".