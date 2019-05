Qualcuno ha fatto sesso nel camerino sul set di The Big Bang Theory?

Dopo l’ultimo episodio di The Big Bang Theory, i ragazzi del cast sono stati ospiti del Late Show condotto da Stephen Colbert. Una parte dell’intervista di gruppo consisteva in domande rivolte in forma anonima agli attori dagli attori stessi.

Il conduttore leggeva le domande su un bigliettino e il personaggio chiamato in causa di volta in volta rispondeva. Una domanda piuttosto piccante arriva intorno al minuto 3.20 del video. “Questa domanda non ve la faccio io” dice Colbert, “l’ha fatta uno di voi. Qualcuno ha mai fatto sesso nel suo camerino?”

Kaley Cuoco scoppia a ridere, poi guarda Johnny Galecki accusandolo: “Sei stato tu! Sei stato tu!”. Kunal Nayyar le dà man forte, finché Galecki, tra l’imbarazzato e il divertito, alza timidamente una mano, tra le risate generali. A differenza di quanto accade nella fiction tra Leonard e Penny, Kaley Cuoco ci ha tenuto a precisare: “Hey! La scena però non comprendeva me!”

Momenti come questo fanno capire quanto fossero affiatati gli attori dopo dodici anni insieme sul set, e quanto i commossi post del cast, pubblicati un po’ da tutti negli ultimi giorni, non siano soltanto di circostanza. Il finale ha tolto il sonno anche agli sceneggiatori di The Big Bang Theory, a dimostrazione di come attori, scrittori, registi e tutta la crew siano diventati negli anni una grande famiglia.