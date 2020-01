La sesta stagione di Fear The Walking Dead avrà una struttura più antologica

Dopo aver risposto alle critiche verso Fear The Walking Dead 5, Scott Gimple ha parlato anche del futuro dello show, anticipando che nella sesta stagione "cambierà abbastanza".

Il supervisore dei contenuti del franchise ha già svelato alcuni elementi della trama di Fear The Walking Dead 6, in particolare per quanto riguarda la possibilità di salti temporali, ma questa volta si è concentrato su come sarà impostata la serie, in cui i sedici episodi che la comporranno saranno come tanti piccoli film.



"Ci sarà molta più attenzione sulle storie, sarà come raccontare 16 film", spiega Gimple. "I ragazzi ne sono usciti alla grande con i primi due episodi ed è un elemento distintivo. Si tratta di qualcosa che separa la serie dagli altri due show: questo raccontare 16 piccoli film, questo essere più antologica. È sempre una storia serializzata, ma è raccontata attraverso delle prospettive davvero focalizzate".

Nel passato di Fear ci sono già stati episodi standalone incentrati su uno o due personaggi, così come in The Walking Dead, ma sembra che nella prossima stagione diventeranno la norma, più che l'eccezione. "Penso che si tratterà di qualcosa che sarà davvero apprezzata dal pubblico", ha rivelato Gimple, il quale ha poi citato la puntata The End of Everything come uno degli esempi più riusciti. In questo episodio, andato in onda nella quinta stagione, avviene l'incontro tra Al (Maggie Grace) e Isabelle (Sydney Lemmon), vista sola in quell'occasione. Gimple ha infine dichiarato che tale scelta narrativa è dovuta anche a quello che stanno vivendo i vari personaggi: "nella scorsa stagione c'era uno scopo unico, con tutti questi personaggi bisognosi di redenzione. Ora si troveranno in situazioni molto diverse e questo garantirà varietà alla narrativa grazie al conflitto tra i personaggi e al dramma che ne emerge".



La sesta stagione di Fear The Walking Dead andrà in onda non prima dell'estate, ma al momento manca ancora una data precisa.