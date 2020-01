Nella sesta stagione di Peaky Blinders ci saranno altri cliffhager

Dopo aver annunciato la conclusione della scrittura di Peaky Blinders 6, il creatore della serie Steven Knight ha anticipato alcuni dettagli su cosa ci aspetta nei prossimi episodi, in particolare circa l'uso dei cliffhanger.

Chi ha visto la quinta stagione è stato quasi sicuramente messo a dura prova dal finale, quando ha dovuto lasciare un Thomas Shelby (Cillian Murphy) in crisi dopo il tentativo fallito di assassinio ai danni di Oswald Mosley (Sam Claflin). Ebbene, sembra che i fan dovranno aspettarsi altri momenti di tensione e domande che vengono lasciate in sospeso.



"L'uso dei cliffhanger incoraggia le persone ad andare avanti", ha raccontato infatti Knight ai microfoni di RadioTimes.com."Continuerò a usarli, è diventato parte dello stile di Peaky terminare con una domanda e questo è ciò che ho intenzione di fare". Lo showrunner ha spiegato che per gli Shelby ci sono tante "difficoltà" all'orizzonte, ma che ci sarà anche un po' di spazio per la felicità. "Ho sempre pensato che alla vera fine ci sarebbe stata una redenzione. Ci sarà una risoluzione e ci sarà una sorta di felicità, ma lungo la strada ci saranno tanti problemi".



Inoltre, Knight ha aperto le porte a un possibile spin-off: "so come finirà questa particolare incarnazione di una storia familiare e so che finirà all'inizio della Seconda guerra mondiale. Ma credo che dopo protremmo continuare con altre parti della storia".

Per maggiori informazioni sull'ultimo capitolo della saga degli Shelby, vi rimandiamo alla nostra recensione di Peaky Blinders 5.