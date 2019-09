Nella sesta stagione di The Flash sarà esplorata l'umanità di Killer Frost

Mentre The Flash si prepara a tornare in onda ad ottobre, lo showrunner Eric Wallace ha anticipato cosa ci aspetta dal ruolo di Caitlin Snow/Killer Frost nella sesta stagione.

"Killer Frost esplorerà la sua umanità in modi che non abbiamo mai visto prima - e a volte ciò significa vederla nel team più di Caitlin" ha detto Wallace in una recente intervista con TV Line. "Questo non vuol dire che Caitlin è sparita - ovviamente è ancora parte integrante della storia, perché è collegata al nostro super cattivo, Bloodwork aka Dr. Ramsey Russo. Ma avremo a che fare con un po' del divertimento, della tristezza, e un po' di mistero del passato di Killer Frost con cui prima non potevamo."

Lo showrunner ha poi rivelato che esiste la possibilità che Killer Frost reagisca in maniera particolare nei confronti di Bloodwork, l'affascinante scienziato interpretato da Sendhil Ramamurthy.

Oltre a fare ritorno nei panni di Caitlin, l'interprete del personaggio Danielle Panabaker ha diretto in prima persona l'episodio 6x06 dopo aver debuttato dietro la macchina da presa con il quindicesimo episodio della quinta stagione.

La premiere di The Flash 6 andrà in onda su The CW il prossimo 8 ottobre. Tra il 2019 e il 2020, la serie sarà coinvolta insieme agli altri show dell'Arrowverse nell'atteso mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite. Per altre informazioni vi rimandiamo all'immagine ufficiale del nuovo costume di Grant Gustin.