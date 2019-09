La sesta stagione di The Flash inizierà 10 secondi dopo il finale della quinta stagione

Dopo aver visto di recente le prime immagini della sesta stagione di The Flash, l'interprete di Iris West-Allen Candice Patton ha rivelato dei nuovi dettagli sulla premiere attesa per il prossimo 8 ottobre.

Come saprete la quinta stagione dello show si è conclusa con la "morte" di Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy), cancellata dall'esistenza quando si è creata una nuova e inaspettata timeline. La sua scomparsa chiaramente ha avuto un forte impatto su Barry Allen e Iris, che a quanto pare vedremo già nei primi secondi dell'episodio.

"La stagione 6 inizia tipo 10 secondi dopo la quinta stagione, quando Barry e Iris stanno ancora facendo i conti con la perdita di Nora, è molto crudo e fresco" ha detto l'attrice parlando con Comicbook.com. "All'inzio, nell'episodio 1, li vediamo alle prese con la perdita di Nora in modo da poter andare avanti e prepararsi all'imminente Crisi sulle Terre Infinite."

L'atteso mega crossover dell'Arrowverse coinvolgerà oltre a The Flash anche Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman, la new entry che è stata introdotta l'anno scorso durante Elsewhere e a breve debutterà come protagonista di una serie a lei dedicata (guardate il trailer di Batwoman).

La sesta stagione di The Flash debutterà il prossimo 8 ottobre su The CW.