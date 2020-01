Dal set di Falcon and The Winter Soldier spuntano nuovi indizi sulla presenza di Madripoor

Mentre continuano le riprese di The Falcon and the Winter Soldier , l'attesa serie Disney+, i social stanno venendo inondati da foto dal set che possono fornire qualche anticipazione su ciò che accadrà nello show. Oggi, nello specifico, vi parliamo della possibile introduzione di una località nota in particolare ai fan degli X-Men: Madripoor.

L'isola ha debuttato nel fumetto New Mutants #32 ed è un luogo che compare più volte nella serie dedicata a Wolverine, iniziata nel 1988. Inoltre, erano già emerse delle voci sulla possibile introduzione di Madripoor, quando erano stati avvistati sul set tre elementi che compongono la bandiera della nazione immaginaria, ossia un leone, una stella e una luna, tutti e tre rossi.



Questa volta, sono emerse online le immagini di un tunnel misterioso dalle tonalità rosa e che dovrebbe comparire nel live-action Marvel. Come potete vedere in calce all'articolo, tale tunnel è caratterizzato da influenze russe e asiatiche e alcuni sospettano che si tratti di un altro rimando a Madripoor. Ancora una volta, non c'è nessuna conferma da parte della Casa delle idee e si tratta sostanzialmente di speculazioni, ma ora gli indizi iniziano a sommarsi e dunque questa teoria potrebbe avere un fondo di verità. Resta però un mistero come la località si inserirà in The Falcon and the Winter Soldier: l'isola potrebbe avere a che fare con l'HYDRA, che nei fumetti riesce ad assumerne il controllo, ma potrebbe riservare sorprese ancora più grandi, come la presenza di Wolverine.



Intanto, sempre grazie alle foto dal set, abbiamo potuto dare uno sguardo al look di Bucky (Sebastian Stan).