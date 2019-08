Il set LEGO dedicato a Friends arriverà il prossimo settembre!

I fan di Friends faranno bene a segnare in rosso sul calendario il prossimo primo settembre: LEGO ha infatti segnalato quella data per il rilascio di qualcosa che ogni fan della storica sitcom che si rispetti vorrà sicuramente avere nella propria collezione.

Si tratta, com'è facile intuire, del set dedicato alla serie: in particolare, vi troveremo riprodotto nei minimi dettagli il Central Perk, il mitico bar nel quale Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler e Monica trascorrevano gran parte del loro tempo libero (e non).

Questo il comunicato di LEGO per l'occasione: "Celebrate il 25esimo anniversario di Friends, la leggendaria sitcom americana, con questo set LEGO del Central Perk! Questa meravigliosa ricostruzione di LEGO del bar è curata in ogni dettaglio e diventerà un oggetto da collezione imperdibile per ogni fan. Date un'occhiata anche al posto in cui Phoebe suonava le sue canzoni alla chitarra (e in cui Ross una volta suono le tastiere, risultando orribile per chiunque tranne che per Phoebe). Le sette nuove riproduzioni di Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Joey, Rachel e del povero Gunther sono complete di accessori per riprodurre fedelmente le scene più divertenti. Un regalo ideale per chiunque tra gli amici e i familiari ami Friends, questo set è fantastico per giocarci e farà un figurone in qualunque luogo voleste esporlo".

La popolarità di Friends non accenna a scemare neanche ad ormai quindici anni dall'ultimo episodio. Recentemente è stato annunciato anche l'arrivo della pop-up experience dedicata alla serie; pochi giorni fa, invece, abbiamo visto i vani tentativi di Courtney Cox di insegnare il suo tormentone alle nuove generazioni.