Seth MacFarlane firma con NBCUniversal: dopo 21 anni il papà dei Griffin lascia la Fox

Secondo quanto riportato dal magazine Variety il prolifico creatore di serie animate Seth MacFarlane avrebbe lasciato gli studi della Fox dopo ben 21 anni di collaborazione esclusiva e la creazione di numerosi show di successo.

A darne la notizia un informatore interno alla stessa Fox e, sebbene la cifra non sia ancora confermata, sembra che l'accordo tra MacFarlane e gli NBCUniversal Content Studios si aggiri intorno ai 200 milioni di dollari: cifra vertiginosa, ma decisamente meritata.

Gli show più celebri ideati da MacFarlane sono sicuramente I Griffin, giunto alla sua diciottesima stagione, e American Dad!, arrivato alla sedicesima, mentre altrettanto noto, ma successivamente cancellato, è stato lo spin-off The Cliveland Show.

Fino allo scorso giugno il creatore era legato alla Fox on un contratto in esclusiva, che però dopo la sua scadenza non è stato rinnovato, inoltre MacFarlane è diventato sempre più critico nei confronti della Fox nel corso negli ultimi anni, in particolare riguardo Fox News, la sezione d'informazione dell'azienda .

L'anno scorso ha dichiarato pubblicamente di essere "imbarazzato a lavorare per questa compagnia" in seguito ad un servizio della Fox News di Tucker Carlson in cui il giornalista ha detto agli spettatori di "considerare sempre falso tutto ciò che le grande emittenti vi dicono“, fomentando in questo modo disinformazione e teorie complottiste.